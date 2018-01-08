Российский актер Александр Невский пожелал разобраться «по-мужски» с голливудским продюсером Харви Вайнштейном, замешанным в многочисленных секс-скандалах.
«За последние 15 лет я неоднократно виделся с Вайнштейном. Если бы я только знал, чем он занимается… Мне грустно, что я не врезал по его уродливой морде», — заявил Невский в интервью изданию Hollywood Reporter. Кроме того, Невский добавил, что для визита на церемонию «Золотой глобус» он приготовил черный костюм. Таким образом он хочет поддержать актрис, которые пострадали от действий сексуально озабоченного продюсера.
В ходе беседы Невский также коснулся темы карикатурного изображения русских в американском кинематографе. По словам актера, образ «злых русских» существует уже давно. «Россия и Америка — две величайшие страны, при всем уважении ко всем остальным. Нам нужно дружить», — цитирует Невского телеканал 360.
Напомним, что в 2017 году один из самых влиятельных продюсеров Голливуда Харви Вайнштейн был обвинен в сексуальных домогательствах и сексуальном насилии, о чем стало известно благодаря признанию десятков женщин. После громкого скандала он был уволен из собственной компании (The Weinstein Co), правоохранители начали расследование.