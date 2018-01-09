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Главные новости Свердловской области
14:43  09 января 2018 0

Первая политическая интрига 2018 года: где свердловский кабмин будет смывать грехи в Крещение

Раньше крещенские купания объединяли чиновников, а сегодня — каждый готов нырять в свою прорубьФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Реформа свердловского правительства
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В начале 2018 года свердловская бюрократия рискует лишиться еще одного обряда. Традиционные крещенские купания 19 января могут пройти в новом формате — сугубо приватном и безвыездном. Об этом «URA.RU» рассказали в администрации главы региона и отказались назвать место, где будет вырублена иордань для погружения регионального кабмина.

«Некорректно задавать такие вопросы. Вера — это личное дело человека. Посчитает Евгений Владимирович необходимым — анонсирует поездку. В прошлые годы губернатор, понимая интерес СМИ, давал возможность представителям прессы поприсутствовать на традиционном погружении в прорубь с участием представителей кабинета министров. Возможно, и этот год не станет исключением», — обнадежил директор департамента информполитики региона Александр Иванов.

В начале 2017 года Евгений Куйвашев не поехал на Крещение в Верхотурье, где его очень ждали, а окунулся в купель в поселке Исток (здесь расположена областная резиденция, именуемая в народе обкомовскими дачами). В этом году верхотурцы не теряют надежды на приезд губернатора — в местной мэрии даже поинтересовались перспективой приезда у «URA.RU». «Приедет — считай, благословил нашего [главу города Алексея Лиханова]», — рассуждает представитель местной администрации.

Впрочем, высокопоставленный член свердловского кабмина добавляет: «Верхотурье с Лихановым не в фаворе пока, поэтому вряд ли поедем. Скорее всего, все будет ближе, учитывая новые привычки. Но точного решения нет пока».

Антон Ольшанников
© Служба новостей «URA.RU»
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