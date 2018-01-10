Российский военный корабль «Ямал» столкнулся с сухогрузом в Эгейском море. ФОТО

17:56 10 января 2018 8

На корпусе судна осталась вмятина от столкновения ФОТО: «Мы несем Андреевский флаг», VK

Российский десантный корабль «Ямал» в Эгейском море столкнулся с сухогрузом «Орка-2», который шел под флагом Сьерра-Леоне. Об этом сообщил в соцсетях официальный представитель российского флота Вячеслав Трухачев.

Столкновение кораблей произошло 30 декабря в семь часов утра в Эгейском море в проливе Карпатос, недалеко от острова Родос. Сухогруз «Орка-2» под флагом Сьерра-Леоне, следующий из Египта в Турцию, при обгоне ударил большой десантный корабль Черноморского флота «Ямал», следовавший в Севастополь из Средиземного моря. Пострадавших нет, суда остались на ходу и продолжили движение в пункты назначения, рассказал Life.ru Трухачев.

«Российской стороной было составлено нотариально заверенное заявление о морском протесте, в котором изложены обстоятельства инцидента для последующих действий по возмещению нанесенного ущерба за счет виновного», — отметил Трухачев.