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11 января 2018
10 января 2018
17:56  10 января 2018 8

Российский военный корабль «Ямал» столкнулся с сухогрузом в Эгейском море. ФОТО

На корпусе судна осталась вмятина от столкновенияФОТО: «Мы несем Андреевский флаг», VK

Российский десантный корабль «Ямал» в Эгейском море столкнулся с сухогрузом «Орка-2», который шел под флагом Сьерра-Леоне. Об этом сообщил в соцсетях официальный представитель российского флота Вячеслав Трухачев.

Столкновение кораблей произошло 30 декабря в семь часов утра в Эгейском море в проливе Карпатос, недалеко от острова Родос. Сухогруз «Орка-2» под флагом Сьерра-Леоне, следующий из Египта в Турцию, при обгоне ударил большой десантный корабль Черноморского флота «Ямал», следовавший в Севастополь из Средиземного моря. Пострадавших нет, суда остались на ходу и продолжили движение в пункты назначения, рассказал Life.ru Трухачев.

«Российской стороной было составлено нотариально заверенное заявление о морском протесте, в котором изложены обстоятельства инцидента для последующих действий по возмещению нанесенного ущерба за счет виновного», — отметил Трухачев.

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«Ямал» получил большую вмятину в левом борту ФОТО: группа «Мы несем Андреевский флаг», VK

Артем Косых
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