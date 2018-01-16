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17 января 2018
16 января 2018
19:23  16 января 2018 1

На свадьбе родственницы президента Казахстана подали торт за три миллиона. ФОТО, ВИДЕО

Гигантский торт был еще и с подсветкойФото: Жан Муканов (Impresario live), Telegram

На свадьбе родственницы президента Казахстана Нурсултана Назарбаева гостям мероприятия подали четырехметровый торт от знаменитого кондитера Рената Агзамова. Фотографиями кулинарного шедевра в своем Telegram-канале поделился музыкальный продюсер Жан Муканов.

Торт выполнен в виде шикарного белого дворца с цветами, голубыми куполами и каретой с лошадьми под окнами. В окнах горел свет, а упряжка передвигалась вокруг здания. «Вчера в Шымкенте прошла красивая свадьба! Было немало звезд, но гостей уже звездами сложно удивить. Главными хитами вечера, да и всех соцсетей, были торт и боксер!» — написал Муканов.

Как передает Lenta.ru со ссылкой на Today.kz, диаметр торта составил 3 метра, высота — 4,2 метра с тележкой, вес — около 1,5 тонн. Издание «Forbes Казахстан» подсчитало стоимость кулинарного шедевра — 21 миллион тенге или 3 миллиона 750 тысяч рублей. Отмечается, что десерт оплатил отец жениха, известный нефтяной бизнесмен Серикжан Сейтжанов.

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Фото: Жан Муканов (Impresario live), Telegram

Ранее этот же кондитер Ренат Агзамов сделал торт на свадьбу хоккеиста Александра Овечкина и актрисы Настасьи Шубской. По информации «URA.RU», стоимость торта не разглашалась. Также неизвестны его точные параметры: вес, высота, диаметр.

Ксения Томашова
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