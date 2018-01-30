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31 января 2018
30 января 2018
20:18  30 января 2018 4

Стрелков отреагировал на иск по сбитому над Донбассом «Боингу»: «Сейчас побегу выплачивать!»

Дискуссия
Бывший командир ДНР отреагировал на решение американского судаФото: Антон Белицкий © URA.RU
новость из сюжета:
Авиакатастрофа малайзийского Boeing 777 над Украиной
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Бывший командир ополченцев самопровозглашенной Донецкой народной республики Игорь Стрелков (Гиркин) отреагировал на новость об иске в американском суде по катастрофе рейса МН17. Согласно решению инстанции, он должен заплатить родственникам погибших пассажиров 400 млн долларов.

«Сейчас прямо побегу выплачивать! Я, поскольку известный миллиардер, тут же побегу выплачивать!!! Мне откровенно смешны подобные решения, тем более о взыскании. Чтобы заработать полмиллиарда долларов, мне необходимо работать, я думаю, следующую тысячу лет. Если говорить с чисто юридической точки зрения, плевать я хотел на решения американских судов», — заявил Игорь Стрелков в эфире «Национальной службы новостей».

Ранее «URA.RU» сообщило о том, что в американском суде признали Стрелкова (Гиркина) виновником гибели самолета и потребовали от него выплаты 20 млн долларов каждой семье погибшего. Документы о решении суда уже поступили в Голландию. Стрелков же по-прежнему утверждает, что малайзийский «Боинг» был сбит украинскими военными, так как ополченцы не располагают вооружением, способным сбивать самолеты на высоте 10000 метров.

«Боинг-777» потерпел крушение 17 июля 2014 года. Неизвестно, какая из противоборствующих сторон сбила самолет. В авиакатастрофе погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа — граждане 10 государств.

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.RU»
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