Песков заявил о беспрецедентной ситуации в отношениях между Россией и Западом

Песков: Запад стремится нанести России стратегическое поражение
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Дмитрий Песков заявил, что западные страны стремятся нанести России стратегическое поражение
Дмитрий Песков заявил, что западные страны стремятся нанести России стратегическое поражение Фото:

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о беспрецедентной ситуации в отношениях между Россией и Западом. По его словам, западные страны стремятся нанести России стратегическое поражение.

«Ситуация действительно беспрецедентная. Коллективный Запад, ведомый США, они демонстрируют, что они готовы на все, чтобы подавить Россию, нанести ей стратегическое поражение», — отметил Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным. Видео с ответом представителя Кремля на вопрос о том, что нынешние события превосходят по масштабу эскалации даже Карибский кризис, опубликовано в telegram-канале корреспондента.

Песков также упомянул о реакции России на эти вызовы, включая применение новой ракеты как предупредительный знак для Запада. Он объяснил, что такие меры со стороны России являются необходимыми и эффективными в текущей международной обстановке. Пресс-секретарь подчеркнул, что подобные действия России должны рассматриваться как ответ на агрессивные действия Запада, призванные оказать стратегическое давление на Россию.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о беспрецедентной ситуации в отношениях между Россией и Западом. По его словам, западные страны стремятся нанести России стратегическое поражение. «Ситуация действительно беспрецедентная. Коллективный Запад, ведомый США, они демонстрируют, что они готовы на все, чтобы подавить Россию, нанести ей стратегическое поражение», — отметил Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным. Видео с ответом представителя Кремля на вопрос о том, что нынешние события превосходят по масштабу эскалации даже Карибский кризис, опубликовано в telegram-канале корреспондента. Песков также упомянул о реакции России на эти вызовы, включая применение новой ракеты как предупредительный знак для Запада. Он объяснил, что такие меры со стороны России являются необходимыми и эффективными в текущей международной обстановке. Пресс-секретарь подчеркнул, что подобные действия России должны рассматриваться как ответ на агрессивные действия Запада, призванные оказать стратегическое давление на Россию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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