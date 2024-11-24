Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о беспрецедентной ситуации в отношениях между Россией и Западом. По его словам, западные страны стремятся нанести России стратегическое поражение.
«Ситуация действительно беспрецедентная. Коллективный Запад, ведомый США, они демонстрируют, что они готовы на все, чтобы подавить Россию, нанести ей стратегическое поражение», — отметил Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным. Видео с ответом представителя Кремля на вопрос о том, что нынешние события превосходят по масштабу эскалации даже Карибский кризис, опубликовано в telegram-канале корреспондента.
Песков также упомянул о реакции России на эти вызовы, включая применение новой ракеты как предупредительный знак для Запада. Он объяснил, что такие меры со стороны России являются необходимыми и эффективными в текущей международной обстановке. Пресс-секретарь подчеркнул, что подобные действия России должны рассматриваться как ответ на агрессивные действия Запада, призванные оказать стратегическое давление на Россию.
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