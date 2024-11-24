На Украине сидят без отопления из-за мобилизации

В Кривом Роге на Украине отключили отопление до 8 декабря из-за того, что с энергетических предприятий и подрядных организация мобилизовали рабочих. Об этом сообщают украинские журналисты.
«Из-за мобилизации в Кривом Роге некому включать отопление в домах», — говорится в telegram-канале «ТСН новини». Отмечается, что энергетическим предприятиям не хватает кадров, также и подрядные организации почувствовали кадровый голод в связи с отправкой на фронт людей.
Уточняется, что на данный момент в Кривом Роге порядка 1000 домов, 43 учебных заведения и 11 больниц остались без отопления. Его планируют включить 8 декабря.
Ранее издание Financial Times сообщило, что украинские власти могут дополнительно мобилизовать 3,7 миллиона мужчин в возрасте от 25 до 60 лет. Отмечается, что из общего количества потенциально мобилизуемых 1,9 миллиона человек — налогоплательщики и самозанятые, а 900 тысяч не зарегистрированы ни в одном из госреестров.
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