На Украине сидят без отопления из-за мобилизации

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В Кривом Роге планируют вернуть отопление в домах и учебных заведениях 8 декабря
В Кривом Роге планируют вернуть отопление в домах и учебных заведениях 8 декабря Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Кривом Роге на Украине отключили отопление до 8 декабря из-за того, что с энергетических предприятий и подрядных организация мобилизовали рабочих. Об этом сообщают украинские журналисты. 

«Из-за мобилизации в Кривом Роге некому включать отопление в домах», — говорится в telegram-канале «ТСН новини». Отмечается, что энергетическим предприятиям не хватает кадров, также и подрядные организации почувствовали кадровый голод в связи с отправкой на фронт людей.  

Уточняется, что на данный момент в Кривом Роге порядка 1000 домов,  43 учебных заведения и 11 больниц остались без отопления. Его планируют включить 8 декабря. 

Ранее издание Financial Times сообщило, что украинские власти могут дополнительно мобилизовать 3,7 миллиона мужчин в возрасте от 25 до 60 лет. Отмечается, что из общего количества потенциально мобилизуемых 1,9 миллиона человек — налогоплательщики и самозанятые, а 900 тысяч не зарегистрированы ни в одном из госреестров. 

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В Кривом Роге на Украине отключили отопление до 8 декабря из-за того, что с энергетических предприятий и подрядных организация мобилизовали рабочих. Об этом сообщают украинские журналисты.  «Из-за мобилизации в Кривом Роге некому включать отопление в домах», — говорится в telegram-канале «ТСН новини». Отмечается, что энергетическим предприятиям не хватает кадров, также и подрядные организации почувствовали кадровый голод в связи с отправкой на фронт людей.   Уточняется, что на данный момент в Кривом Роге порядка 1000 домов,  43 учебных заведения и 11 больниц остались без отопления. Его планируют включить 8 декабря.  Ранее издание Financial Times сообщило, что украинские власти могут дополнительно мобилизовать 3,7 миллиона мужчин в возрасте от 25 до 60 лет. Отмечается, что из общего количества потенциально мобилизуемых 1,9 миллиона человек — налогоплательщики и самозанятые, а 900 тысяч не зарегистрированы ни в одном из госреестров. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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