«Истомилась без мужика». Звезда «Универа» заявил, что Бузова слетела с катушек

09:59 02 февраля 2018 2

Пост Гайдуляна вызвал спор среди подписчиков Фото: Андрей Гайдулян, Instagram

Звезда сериала «Универ» Андрей Гайдулян иронично прокомментировал новость о том, что Ольга Бузова пригласила в Россию для съемок в своем клипе «самого красивого преступника в мире». Артист высказался по этому поводу в Instagram.

«Я спать. Вернулся домой, в Москву, а тут столько новостей, куча дел. Ольга Бузова вообще вон с преступником связалась, совсем с катушек слетела баба… Истомилась вся без мужика. Заочно, небось, познакомились», — написал Андрей Гайдулян. «Ну да ладно, не буду фантазировать на ночь, не к добру это. P. S. Не могу, все равно фантазирую», — шутливо добавил актер.

Некоторые подписчики всерьез восприняли тираду артиста и обвинили его в пиаре за счет Бузовой. «Я была о Вас лучшего мнения. С удовольствием смотрела сериал „Саша+Таня“. И такое разочарование. Работаете на одном канале. А опускаетесь до оскорблений», — написала одна из поклонниц Гайдуляна. Под постом артиста разгорелся нешуточный спор, в который время от времени вклинивались его «защитники», пытаясь объяснить, что он просто пошутил и не хотел оскорбить Бузову. «Идиотки, у них один пиарщик Антон. Для таких кур, как вы, создаются такие комментарии», — эмоционально отреагировал один из подписчиков.

Позднее Андрей Гайдулян и сам решил ответить на многочисленные споры — и снова в шутливой манере. «Какое хорошее, доброе утро! Нет бы жить и радоваться, а я — нет, завидую и пиарюсь за счет Бузовой! Пиарюсь!!! Скотина вонючая. Ненавижу себя. И Ольгу!» — написал он в своем следующем посте.