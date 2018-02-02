{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Экстренная посадка самолета «Аэрофлота» через два часа после вылета
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,04
Динамика за 2 недели
Евро 70,10
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
02 февраля 2018
Главные новости Москвы
09:59  02 февраля 2018 2

«Истомилась без мужика». Звезда «Универа» заявил, что Бузова слетела с катушек

Пост Гайдуляна вызвал спор среди подписчиковФото: Андрей Гайдулян, Instagram

Звезда сериала «Универ» Андрей Гайдулян иронично прокомментировал новость о том, что Ольга Бузова пригласила в Россию для съемок в своем клипе «самого красивого преступника в мире». Артист высказался по этому поводу в Instagram.

«Я спать. Вернулся домой, в Москву, а тут столько новостей, куча дел. Ольга Бузова вообще вон с преступником связалась, совсем с катушек слетела баба… Истомилась вся без мужика. Заочно, небось, познакомились», — написал Андрей Гайдулян. «Ну да ладно, не буду фантазировать на ночь, не к добру это. P. S. Не могу, все равно фантазирую», — шутливо добавил актер.

Некоторые подписчики всерьез восприняли тираду артиста и обвинили его в пиаре за счет Бузовой. «Я была о Вас лучшего мнения. С удовольствием смотрела сериал „Саша+Таня“. И такое разочарование. Работаете на одном канале. А опускаетесь до оскорблений», — написала одна из поклонниц Гайдуляна. Под постом артиста разгорелся нешуточный спор, в который время от времени вклинивались его «защитники», пытаясь объяснить, что он просто пошутил и не хотел оскорбить Бузову. «Идиотки, у них один пиарщик Антон. Для таких кур, как вы, создаются такие комментарии», — эмоционально отреагировал один из подписчиков.

Позднее Андрей Гайдулян и сам решил ответить на многочисленные споры — и снова в шутливой манере. «Какое хорошее, доброе утро! Нет бы жить и радоваться, а я — нет, завидую и пиарюсь за счет Бузовой! Пиарюсь!!! Скотина вонючая. Ненавижу себя. И Ольгу!» — написал он в своем следующем посте.

Софья Стеклова
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров