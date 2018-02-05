Названы пять самых вредных привычек автомобилистов

Эксперты назвали пять самых вредных привычек автолюбителей. Они считают, что подобные действия могу сократить срок службы машины.
Первое место заняло несоблюдение сроков технического обслуживания. Автоэксперты отметили, что срок службы автомобиля может быть продлен за счет своевременной замены «расходников», масла, фильтров и т. п. На второй строчке оказалось игнорирование водителем предупреждающих сигналов на приборной панели. Третьей вредной привычкой стало несоблюдение правил эксплуатации трансмиссии. По словам экспертов, ремонт трансмиссионных систем стоит недешево.
На четвертой позиции движение в режиме «старт-стоп», при котором машина быстро разгоняется и тормозит, что приводит не только к повышенному расходу топлива и тормозных колодок, но и негативно сказывается на других системах автомобиля. И замыкает пятерку несвоевременная замена старой «резины» на новую. Эксперты напоминают, что езда на старых покрышках может привести к ДТП, передает «Федеральное агентство новостей».