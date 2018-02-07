В Магнитогорске завершается конкурс красоты и талантов «Жемчужина года». Финал конкурса, темой которого стал Год России, пройдет 2 марта во дворце культуры им. Орджоникидзе. Там состочтся грандиозный бал в русском стиле, онлайн-выборы обладательницы приза зрительских симпатий и благотворительная ярмарка в пользу тяжелобольных детей.
На заключительной фотосессии участницы, невзирая на 20-градусный мороз, два дня подряд позировали в образах русских красавиц — в красивых длинных платьях, расписных платках, шубках на фоне зимней природы и лошадей. При этом наряды, по словам главы фонда «Я — женщина» ПАО «ММК» Марины Сергеевой, они создавали для себя сами. В них претендентки и предстанут перед участниками бала: фотопортреты развесят на стенах фойе дворца.
Ежегодный конкурс проходит уже в семнадцатый раз, его генеральным спонсором остается Магнитогорский металлургический комбинат. Участвовать в конкурсе могут лишь женщины, познавшие радость материнства. В этом году испытать удачу решило больше сорока конкурсанток от 24 до 42 лет. В финале останется 25 претенденток.