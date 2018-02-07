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07 февраля 2018
06 февраля 2018
Главные новости Челябинской области
13:54  07 февраля 2018 0

Металлурги выберут самую красивую женщину Магнитки. Она примет участие в конкурсе «Миссис Россия». ФОТО

«Жемчужина» является отборочным туром конкурса «Миссис Россия»Фото: управление информации ПАО «ММК»

В Магнитогорске завершается конкурс красоты и талантов «Жемчужина года». Финал конкурса, темой которого стал Год России, пройдет 2 марта во дворце культуры им. Орджоникидзе. Там состочтся грандиозный бал в русском стиле, онлайн-выборы обладательницы приза зрительских симпатий и благотворительная ярмарка в пользу тяжелобольных детей.

На заключительной фотосессии участницы, невзирая на 20-градусный мороз, два дня подряд позировали в образах русских красавиц — в красивых длинных платьях, расписных платках, шубках на фоне зимней природы и лошадей. При этом наряды, по словам главы фонда «Я — женщина» ПАО «ММК» Марины Сергеевой, они создавали для себя сами. В них претендентки и предстанут перед участниками бала: фотопортреты развесят на стенах фойе дворца.

Ежегодный конкурс проходит уже в семнадцатый раз, его генеральным спонсором остается Магнитогорский металлургический комбинат. Участвовать в конкурсе могут лишь женщины, познавшие радость материнства. В этом году испытать удачу решило больше сорока конкурсанток от 24 до 42 лет. В финале останется 25 претенденток.

Владимир Васин
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