В число доверенных лиц Абрамовича входит член известной ямальской семьи

12:58 15 февраля 2018 0

Близкий круг работает с миллиардером со времен «Сибнефти» Фото: depositphotos.com © URA.RU

Бизнесмены Ирина Панченко и Ефим Малкин приобрели 20% дальневосточной рыболовной компании «Поронай». Она является ключевой для холдинга «Гидрострой» сенатора от Сахалинской области Александра Верховского.

Новые партнеры сенатора больше известны как члены команды миллиардера Романа Абрамовича, которые работают с ним последние 20 лет. Панченко была рядом с Абрамовичем еще с 90-х, когда предприниматель руководил «Сибнефтью». Она занимала должность вице-президента по финансам. Сегодня она работает в инвесткомпании Millhouse, которая управляет активами олигарха. В топ-менеджменте компании в свое время также работал выходец из знаменитой ямальской семьи нефтепромышленников Андрей Городилов.

По данным Forbes, Городилов приложил руку к созданию «Сибнефти». Его отец Виктор возглавлял тюменский «Ноябрьскнефтегаз», который после объединения в 1995 года с Омским НПЗ превратился в «Сибнефть». Позже через залоговый аукцион она досталась Роману Абрамовичу. В структуре, которая заложила основу состояния олигарха, Городилов занимал пост первого вице-президента.

В середине нулевых годов ямальский потомственный нефтяник помог Абрамовичу приобрести одну из крупнейших в России золотодобывающих компаний Highland Gold. Среди ее основателей значился еще один соратник Абрамовича — бывший член совета директоров «Сибнефти» Иван Кулаков.

Сегодня ямалец продолжает работать в команде Абрамовича. Он руководит мясным холдингом «Продо», где ему принадлежит 50% акций. Остальные акции делят Малкин и Панченко. Бизнес-леди объясняла, что в команде принято, чтобы за отдельным активом следил один из акционеров — в данном случае Городилов. Остальные могут помочь при необходимости.