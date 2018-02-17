10:00 17 февраля 2018 1

Трагедия Ан-148 забрала жизни 71 человека Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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Сегодня 17 февраля, суббота. И вот главные события недели:

Воры в законе теряют свои позиции — криминал, по словам экспертов, уже не может «ногой открывать дверь к следователю». Адвокаты и высокопоставленные силовики рассказали «URA.RU», как воровской мир попал под жесткий прессинг правоохранительных органов, почему воры в законе теперь вынуждены играть по правилам людей в погонах и при чем тут губернаторы.

Экономисты рассчитали оптимальное повышение пенсионного возраста. И если верить практике, то именно по такому сценарию все произойдет. Эксперты, опрошенные «URA.RU», признают, что это вынужденная мера, потому что «к 2036 году каждый работающий будет содержать одного пенсионера» и критикуют власть за то, что она «превратила Пенсионный фонд в собес».

Скоро ГИБДД перестанет собирать штрафы с автомобилистов — важную функцию передадут специальным структурам, которые создадут в регионах. Эксперты отмечают, что «количество штрафов за ПДД вырастет в разы», а для водителей все станет только хуже.

Россию потрясла авиакатастрофа с Ан-148 в Подмосковье. Кратко собрали все, что нужно знать о трагедии, которая забрала жизни 71 человека. И мнения экспертов о том, можно ли было избежать крушения и почему россияне, летающие зимой, сильно рискуют.

После того, как стали известны точные причины крушения, а все «черные ящики» были расшифрованы, встал вопрос о пилотах. В Сети появилась информация, что один из летчиков Ан-148 Сергей Гамбарян сел за штурвал после 10-месячных курсов. Мы узнали правду об образовании пилота и его летной практике в скандально известном центре на Урале, который «воевал с Росавиацией».

Федеральную повестку перевернул скандал с труженицей эскорт-сферы Настей Рыбкой и миллиардером Олегом Дерипаской. Девушка терроризировала олигарха совместными фото, заявляла об изнасиловании и даже обратилась к Путину. Эксперты и защитники секс-работниц объяснили «URA.RU», чем плох «синдром Шурыгиной» и как шутка Рыбки осложнит жизнь и мужчинам, и женщинам в России.