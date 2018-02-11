«Количество штрафов за ПДД вырастет в разы»

14:23 11 февраля 2018 2

Функцию сбора штрафов в ближайшее время у ГИБДД могут отобрать Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В ближайшее время ГИБДД может перестать собирать штрафы с автомобилистов. Правительство планирует передать эти полномочия сторонним структурам. Речь идет о наказании за нарушения правил дорожного движения, которые попали на автоматические камеры. Эксперты прогнозируют, что количество штрафов вырастет в разы — очевидно, что это может стать серьезным подспорьем для наполнения местных бюджетов.

В регионах России планируется создать ведомство по аналогии с Московской административной дорожной инспекцией. В числе нарушений, которые попадут под юрисдикцию созданной структуры, окажутся превышение скорости, пересечение сплошной линии, проезд на красный свет, неправильная парковка, заезд на выделенную полосу, езда без ремня безопасности, а также управление автомобилем без полиса ОСАГО.

Администрировать штрафы с камер видеофиксации, скорее всего, будут сторонние структуры, а не ГИБДД Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, лидер «Автомобильной России» Вячеслав Лысаков резко раскритиковал данную идею, назвав ее «большой ошибкой». «Началось все с того, что Москва фактически обманным путем получила полномочия по администрированию правил стоянки и остановки. Этим ранее занималась Госавтоинспекция. Запрещающие знаки появились повсеместно, зачастую даже необоснованно — даже в парковочных карманах. В итоге это стало очень выгодным бизнесом, откровенным зарабатыванием денег», — рассказал «URA.RU» Лысаков.

Теперь, по его словам, эту инициативу решили расширить — речь идет об администрировании нарушений, зафиксированных камерами. Такие же полномочия, помимо Москвы, получат и регионы, в которых некие структуры, отодвинув ГИБДД, займутся сбором штрафов.

«Несомненно, это очень опасная инициатива: с помощью камер видеофиксации можно установить маршрут любого автомобиля. Это часто используется, к примеру, при расследовании различных преступлений. Однако теперь эти сведения окажутся в распоряжении частных структур, где будут работать не правоохранители, а люди с улицы. Поэтому никто не сможет гарантировать, что конфиденциальные данные не утекут в третьи руки», — пояснил Лысаков.

Источник «URA.RU» в ГИБДД России заявил, что ведомство настроено против данной инициативы: «Дело в том, что это решение провоцирует полную неразбериху.

Часть нарушений будет по-прежнему администрироваться органами Госавтоинспекции, часть — передадут кому-то еще. Это может привести к многочисленным ошибкам и дублированию «писем счастья» автолюбителям».

По словам собеседника агентства, не до конца ясным остается процесс обжалования: «С большой долей уверенности можно предположить, что окажется много ошибочных штрафов из-за отсутствия необходимых компетенций сотрудников новой структуры».

Сотрудников ГИБДД могут лишить важной функции Фото: Алексей Андронов © URA.RU

По мнению председателя Движения автомобилистов России Виктора Похмелкина, речь идет о принципиально неверном решении. «Регионы будут заинтересованы в максимально возможном сборе штрафов: для этого начнут устанавливать знаки, где попало, чтобы было больше возможностей для санкций. Ведь цель будет только одна — не повысить безопасность дорожного движения, а пополнить бюджет. Скорее всего, эта идея станет золотой жилой», — пояснил эксперт.

Он также подчеркнул, что должно существовать единое толкование Правил дорожного движения по всей стране: «Сейчас же возрастает вероятность разночтений — в каждом регионе начнут по-разному трактовать ПДД. Я убежден, что заниматься оформлением нарушений должны исключительно правоохранительные органы. Нынешняя инициатива полностью противоречит правовому подходу».

Похмелкин также указал на опасность дополнительных коррупционных рисков, «поскольку не очень понятно, что это будут за конторы, с кем они окажутся в конечном итоге аффилированными».