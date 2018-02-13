17:52 13 февраля 2018 0

В России развернулась борьба за трон главного вора в законе Фото: Кадры из фильма «Порок на экспорт»

Влияние воров в законе в России резко снижается. Лидеры криминального мира становятся все более и более зависимыми от силовых структур. Как заявляют опрошенные «URA.RU» эксперты, все чаще представители преступного мира вынуждены идти на переговоры с правоохранительными органами, а порой — четко выполнять поставленные ими условия. Именно поэтому не исключено, что трон главного российского вора в законе может достаться наиболее договороспособному участнику криминальной иерархии.

Ранее стало известно, что кресло лидера воровского мира в стране пока остается вакантным. Однако борьба за него разворачивается между представителями старого и нового воровских поколений. В частности, к числу наиболее влиятельных фигур криминального мира относят Надира Салифова (Лоту Гули), Захария Калашова (Шакро Молодой), Василия Христофорова (Вася Воскрес), Эдуарда Асатряна (Эдик Тбилисский или Осетрина-старший) и Тариэла Ониани (Таро).

Силовикам удалось взять криминалитет под жесткий контроль, говорят эксперты Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Как пояснил «URA.RU» автор книги «Замурованные», адвокат Иван Миронов, криминальная иерархия на самом деле достаточно условна: «Нет младшего и старшего вора, все это домыслы. Есть только одно понятие — вор в законе. И они [воры в законе] друг с другом разговаривают на равных. Все, кто ниже их в этой иерархии, этого позволить, естественно, не могут».

В то же время он признал, что противостояние в воровском мире было всегда, что объясняется перманентной борьбой за ресурсы: «Вы же понимаете, что в стране есть генералы, но один генерал почему-то влиятельнее другого. Это связано в первую очередь с доступом к экономическим и административным ресурсам — у кого их больше, тот сильнее». По мнению Миронова, положение криминального авторитета во многом зависит от того, какие отношения с властью он сумел выстроить. Миронов пояснил, что разговоры об ожесточенной борьбе за пресловутый «трон» во многом преувеличены: «Так это представляется обычному человеку. На самом же деле многие воры в законе вполне нормально общаются между собой и проводят цивилизованные переговоры».

С ним соглашается главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов, утверждающий, что на сегодняшний день позиции криминалитета заметно ослабли.

«Прежнего влияния на жизнь общества представители криминального мира уже не имеют. Дело в том, что они попали под жесткий прессинг и контроль со стороны силовиков»,

— пояснил «URA.RU» Смирнов, отметив, что подчас криминал вынужден играть по установленным правилам игры.

«Полностью независимых от государства и правоохранителей авторитетов нет. Думаю, что быть независимым и оставаться при этом на свободе невозможно», — отметил собеседник агентства.

Ослабление позиций представителей криминального мира связано во многом с тем, что государство «пошло в наступление на чиновников, крышующих криминал».

Ощутимый натиск власти заставил воров в законе идти на переговоры с правоохранителями Фото: Анна Майорова © URA.RU

«Понятно, что криминал был всегда, но он почувствовал себя разнузданно, когда власть предоставила ему свою „крышу“. Сейчас ситуация начала меняться — посмотрите хотя бы на аресты и дальнейшие посадки сразу нескольких российских губернаторов. Другие начнут думать — стоит ли им иметь дело с бандитами или нет, не велики ли риски», — заявил «URA.RU» полковник госбезопасности в отставке, военный историк, писатель Аркадий Яровой.

«Выборы главного вора в законе, коронация главных мафиози — это условные понятия, ярлыки, если хотите. Точно такие же, как сам термин „вор в законе“. Сейчас криминальный мир, безусловно, претерпевает изменения. Влияние силовиков на них, по сравнению с 90-ми годами, значительно выше», — рассказал «URA.RU» бывший старший следователь по особо важным делам Павел Зайцев. По его словам, воры в законе находятся в постоянном взаимодействии со спецслужбами: «Бывает такое, что вербуются отдельные люди, а порой — целые криминальные группы. Иногда ОПГ участвуют в операциях, спланированных спецслужбами».

Опрошенные «URA.RU» эксперты сходятся во мнении, что масштабной войны между ворами не случится. «Никому хаос и шум не нужны, потому что в итоге громкой разборки проигравшими окажутся все. Начнется новый передел, многих начнут „закрывать“», — рассказал «URA.RU» на условиях анонимности представитель одной из государственных силовых структур. По его словам, криминал сильно сдал свои позиции, но дорожит пусть и хрупкой, но стабильностью: «Те времена, когда воры ногой открывали дверь к следователю, прошли. Они учатся жить в новой для них реальности. Денег стало меньше, а контроля — гораздо больше. Фильм „Бандитский Петербург становится“ все менее актуальным».