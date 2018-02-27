14:19 27 февраля 2018 0

На предыдущих выборах Сергей Калинин обещал городу новые силы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутаты городской думы Верхнего Тагила 27 февраля избрали нового главу города. 13 из 15 присутствовавших на заседании депутатов поддержали кандидатуру своего коллеги Василия Кириченко.

Как сообщили «URA.RU» в гордуме, инаугурация нового мэра назначена на 3 февраля. До этого дня продолжит работу на своем посту действующий градоначальник Сергей Калинин.

Как ранее сообщало «URA.RU», Сергей Калинин получил по итогам 2017 году рекордный штраф в размере 500 тысяч рублей за технические нарушения при заключении контрактов в соответствии с законом о госзакупках (ФЗ-44). Выплатить такие деньги главе города при его зарплате в 70 тысяч рублей в месяц будет крайне затруднительно.