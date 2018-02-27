На предыдущих выборах Сергей Калинин обещал городу новые силы
Депутаты городской думы Верхнего Тагила 27 февраля избрали нового главу города. 13 из 15 присутствовавших на заседании депутатов поддержали кандидатуру своего коллеги Василия Кириченко.
Как сообщили «URA.RU» в гордуме, инаугурация нового мэра назначена на 3 февраля. До этого дня продолжит работу на своем посту действующий градоначальник Сергей Калинин.
Как ранее сообщало «URA.RU», Сергей Калинин получил по итогам 2017 году рекордный штраф в размере 500 тысяч рублей за технические нарушения при заключении контрактов в соответствии с законом о госзакупках (ФЗ-44). Выплатить такие деньги главе города при его зарплате в 70 тысяч рублей в месяц будет крайне затруднительно.