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27 февраля 2018
26 февраля 2018
Главные новости Свердловской области
14:19  27 февраля 2018 0

Оштрафованный на 500 тысяч рублей свердловский мэр покидает свой пост. Дума избрала его преемника

Верхний Тагил и три кандидата на пост главы городского округа, калинин сергей
На предыдущих выборах Сергей Калинин обещал городу новые силыФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутаты городской думы Верхнего Тагила 27 февраля избрали нового главу города. 13 из 15 присутствовавших на заседании депутатов поддержали кандидатуру своего коллеги Василия Кириченко.

Как сообщили «URA.RU» в гордуме, инаугурация нового мэра назначена на 3 февраля. До этого дня продолжит работу на своем посту действующий градоначальник Сергей Калинин.

Как ранее сообщало «URA.RU», Сергей Калинин получил по итогам 2017 году рекордный штраф в размере 500 тысяч рублей за технические нарушения при заключении контрактов в соответствии с законом о госзакупках (ФЗ-44). Выплатить такие деньги главе города при его зарплате в 70 тысяч рублей в месяц будет крайне затруднительно.

Константин Джултаев
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