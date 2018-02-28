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28 февраля 2018
Главные новости Свердловской области
15:11  28 февраля 2018 1

На Урале полицейские поймали пьяного депутата за рулем

Пьяного депутата поймали, когда он приехал в магазин за добавкойФото: duma.goslog.ru

Скандал разразился в городе Сухой Лог в Свердловской области после того, как инспекторы ГИБДД за рулем машины задержали пьяного 44-летнего депутата местной думы Владимира Возженникова. Народный избранник приехал в винно-водочный магазин за добавкой на своей машине.

Как сообщили «URA.RU» в администрации Сухого Лога, Возженникова задержали поздно вечером возле магазина «Красное белое» на улице Юбилейной, 30. Депутат приехал за выпивкой за рулем своей машины BMW GT. Кто-то из прохожих обратил внимание на пьяного мужчину, вылезшего из-за руля, и позвонил в полицию. К магазину был направлен экипаж ГИБДД. После задержания Возженников звонил каким-то людям с просьбой о помощи, но за него никто не захотел вступиться.

За комментарием «URA.RU» обратилось в ГУ МВД Свердловской области. Руководитель пресс-службы областного полицейского главка Валерий Горелых подтвердил этот факт.

«В отношении гражданина, о котором идет речь, сотрудники полиции составили административный протокол за отказ от медицинского освидетельствования. Собранные по данному факту материалы, полиция направила для рассмотрения по существу в мировой суд. Заседание по этому делу состоится через пару дней», — сообщил Валерий Горелых.

Александр Лукманов
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