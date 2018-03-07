{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Из Екатеринбурга он сразу полетит в Тагил
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,50
Динамика за 2 недели
Евро 69,73
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
07 марта 2018
06 марта 2018
03:41  07 марта 2018 4

Собчак и Жириновский снова превратили дебаты в перепалку. «Будет в психушке лежать 19 марта»

Ксения Собчак посетовала, что не может ответить Жириновскому иначе, как плеснув в него водойФото: скриншот теледебатов
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
все новости сюжета

Кандидаты в президенты России Ксения Собчак и Владимир Жириновский в очередной раз превратили предвыборные дебаты в словесную перепалку. В ходе выступления на канале «Россия 24» лидера ЛДПР, Собчак попыталась потребовать от него извинений, однако нарвалась лишь на новые грубости в свой адрес.

«Собчак — провокатор, которого внедрили, чтобы она всех чернила, — приводит Ridus слова Жириновского. — Она 19 марта будет в психушке лежать». Правда, журналистка тоже не лезла за словом в карман. По ее словам, «мы все должны приходить сюда и выглядеть плохо, потому что всегда есть клоун Жириновский, который нападает на людей и оскорбляет их матерными словами.

Собчак посетовала, что она не мужчина и не может ответить своему обидчику иначе, кроме как плеснуть на него водой.

Напомним, ранее Жириновский и Собчак уже прославились неспособностью говорить друг с другом на цивилизованном языке. Как писало «URA.RU», 28 февраля в ходе теледебатов на «России 1» Жириновский нецензурно оскорбил Собчак. Та в ответ плеснула в него водой из стакана, чтобы «охолонуть дедушку». Позже оба кандидата на пост главы государства пожаловались друг на друга в прокуратуру.

Отметим, выборы президента РФ состоятся 18 марта 2018 года. Избирателям предстоит отдать свой голос за одного из восьми кандидатов, среди которых уже названные Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), самовыдвиженец Владимир Путин, Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста) и Григорий Явлинский («Яблоко»).

Евгений Александров
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров