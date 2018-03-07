03:41 07 марта 2018 4

Ксения Собчак посетовала, что не может ответить Жириновскому иначе, как плеснув в него водой Фото: скриншот теледебатов

Кандидаты в президенты России Ксения Собчак и Владимир Жириновский в очередной раз превратили предвыборные дебаты в словесную перепалку. В ходе выступления на канале «Россия 24» лидера ЛДПР, Собчак попыталась потребовать от него извинений, однако нарвалась лишь на новые грубости в свой адрес.

«Собчак — провокатор, которого внедрили, чтобы она всех чернила, — приводит Ridus слова Жириновского. — Она 19 марта будет в психушке лежать». Правда, журналистка тоже не лезла за словом в карман. По ее словам, «мы все должны приходить сюда и выглядеть плохо, потому что всегда есть клоун Жириновский, который нападает на людей и оскорбляет их матерными словами.

Собчак посетовала, что она не мужчина и не может ответить своему обидчику иначе, кроме как плеснуть на него водой.

Напомним, ранее Жириновский и Собчак уже прославились неспособностью говорить друг с другом на цивилизованном языке. Как писало «URA.RU», 28 февраля в ходе теледебатов на «России 1» Жириновский нецензурно оскорбил Собчак. Та в ответ плеснула в него водой из стакана, чтобы «охолонуть дедушку». Позже оба кандидата на пост главы государства пожаловались друг на друга в прокуратуру.

Отметим, выборы президента РФ состоятся 18 марта 2018 года. Избирателям предстоит отдать свой голос за одного из восьми кандидатов, среди которых уже названные Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), самовыдвиженец Владимир Путин, Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста) и Григорий Явлинский («Яблоко»).