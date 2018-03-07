Путин поручил Росгвардии охранять губернаторов

Росгвардия будет платно обеспечивать безопасность губернаторов
Президент России Владимир Путин поручил Росгвардии охранять глав регионов. Он подписал соответствующий указ, с текстом которого можно ознакомиться на портале правовой информации. Поправки вступят в силу через 180 дней с момента официального опубликования.
Согласно документу, Росгвардия будет «обеспечивать в порядке, утверждаемом президентом РФ, безопасность высших должностных лиц субъектов РФ и иных лиц на договорной основе». При этом отмечается, что получаемые с этого средства будут зачисляться в федеральный бюджет, передает телеканал 360.
Ранее поправки в закон «О войсках национальной гвардии РФ» приняли в Госдуме РФ. Как сообщало «URA.RU», законопроект внес в нижнюю палату парламента глава государства.