Путин поручил Росгвардии охранять губернаторов

21:51 07 марта 2018 0

Росгвардия будет платно обеспечивать безопасность губернаторов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Президент России Владимир Путин поручил Росгвардии охранять глав регионов. Он подписал соответствующий указ, с текстом которого можно ознакомиться на портале правовой информации. Поправки вступят в силу через 180 дней с момента официального опубликования.

Согласно документу, Росгвардия будет «обеспечивать в порядке, утверждаемом президентом РФ, безопасность высших должностных лиц субъектов РФ и иных лиц на договорной основе». При этом отмечается, что получаемые с этого средства будут зачисляться в федеральный бюджет, передает телеканал 360.

Ранее поправки в закон «О войсках национальной гвардии РФ» приняли в Госдуме РФ. Как сообщало «URA.RU», законопроект внес в нижнюю палату парламента глава государства.