Девушки из группы «Фабрики» записали клип-частушку, в которой признаются в любви к мужчине по имени Вова. Новое творение поп-группы выложено на YouTube.
В песне «фабрикантки» признаются, что правильно питаются, занимаются спортом и смотрят на любимого в телевизоре. Все разговоры у девушек — о своем идеале, которым, если судить по фотографиям, мелькающим в кадре, является президент России Владимир Путин. Есть и другие отсылки к личности таинственного идеала — в ролике появляется черный лабрадор (у российского лидера домашний питомец той же породы), одна из девушек изображает рыбачку (одно из любимых хобби президента), а другая играет с амфорой.
Героини ролика — «обычные девушки, живущие в стандартной офисной рутине и пытающиеся покорить сердце мужчины мечты», отмечается в пресс-релизе, посвященном премьере клипа.
Клип был опубликован в Сети 7 марта. На данный момент он собрал уже более 2,5 тысячи просмотров.