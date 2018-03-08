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08 марта 2018
14:55  08 марта 2018 7

«Вова-Вова». Девушки из «Фабрики» спели о мужчине своей мечты. ВИДЕО

Новое творение группы «Фабрика» собрало 2,5 тысячи просмотров за суткиФото: кадр из клипа

Девушки из группы «Фабрики» записали клип-частушку, в которой признаются в любви к мужчине по имени Вова. Новое творение поп-группы выложено на YouTube.

В песне «фабрикантки» признаются, что правильно питаются, занимаются спортом и смотрят на любимого в телевизоре. Все разговоры у девушек — о своем идеале, которым, если судить по фотографиям, мелькающим в кадре, является президент России Владимир Путин. Есть и другие отсылки к личности таинственного идеала — в ролике появляется черный лабрадор (у российского лидера домашний питомец той же породы), одна из девушек изображает рыбачку (одно из любимых хобби президента), а другая играет с амфорой.

Героини ролика — «обычные девушки, живущие в стандартной офисной рутине и пытающиеся покорить сердце мужчины мечты», отмечается в пресс-релизе, посвященном премьере клипа.

Клип был опубликован в Сети 7 марта. На данный момент он собрал уже более 2,5 тысячи просмотров.

Наталья Володина
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