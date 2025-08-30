В Алуште обрушился причал, в тот момент на нем находились четверо рыбаков. Никто из них не пострадал, людей оперативно эвакуировали. В связи с произошедшим будет проведена проверка, сообщили в прокуратуры Республики Крым.
«Прокуратура республики организовала проверку в связи с сообщениями об обрушении части причала в городе Алуште», — передает прокуратура в telegram-канале. Также по результатам мероприятий будет дана оценка исполнения требований законодательства РФ при содержании объекта и установлены все обстоятельства произошедшего.
