В Алуште обрушился причал вместе с рыбаками. Видео

В Алуште на улице Набережной обрушился причал (архивное фото)
В Алуште на улице Набережной обрушился причал (архивное фото) Фото:

В Алуште обрушился причал, в тот момент на нем находились четверо рыбаков. Никто из них не пострадал, людей оперативно эвакуировали. В связи с произошедшим будет проведена проверка, сообщили в прокуратуры Республики Крым.  

«Прокуратура республики организовала проверку в связи с сообщениями об обрушении части причала в городе Алуште», — передает прокуратура в telegram-канале. Также по результатам мероприятий будет дана оценка исполнения требований законодательства РФ при содержании объекта и установлены все обстоятельства произошедшего. 

