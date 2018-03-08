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08 марта 2018
19:25  08 марта 2018 4

Ядовитое «облако» нависло над уральским городом

Рабочая поездка в Краснотурьинск., краснотурьинск, пятиэтажка
Краснотурьинск оказался в зоне рискаФото: Александр Ельчищев © URA.RU

Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области сообщило о превышении предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ в Краснотурьинске. В других городах региона веществ, превышающих допустимую экологами норму, не обнаружено.

В Краснотурьинске с 00:00 до 12:00 часов, 7 марта, в районе расположения автоматических станций контроля за загрязнением атмосферного воздуха отмечено превышение диоксида азота — 1,2 ПДКсс и пыли мелкодисперсной — 1,3 ПДКсс, сообщается на сайте Минприроды. ПДКсс — предельно допустимая среднесуточная концентрация химического вещества в воздухе населённых мест.

Диоксид азота считается высокоопасным веществом, его допустимая концентрация в воздухе населенных пунктов равна 0,085 мг/м3, среднесуточная — 0,04 мг/м3. Диоксид азота оказывает большое влияние на организм человека. Чаще всего он воздействует на дыхательные пути и легкие, приводит к изменению состава крови, например, ведет к уменьшению в крови гемоглобина.

Напомним, что президент России Владимир Путин только недавно высказался об экологической ситуации в стране, отметив загрязненность воздуха в Челябинске и Нижнем Тагиле, где люди, по словам главы государства, «неделями не видят солнца».

Виктор Жуков
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