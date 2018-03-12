Больше 4 млн россиян проголосуют на президентских выборах не по месту регистрации

20:34 12 марта 2018 4

Больше 4 млн россиян будут голосовать по месту пребывания Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Более 4 млн россиян собираются голосовать на президентских выборах 18 марта по месту пребывания, а не по месту регистрации. Такое количество соответствующих заявлений было подано от граждан, рассказал председатель ЦИК Элла Памфилова.

«На сегодняшний день уже подано свыше 4 млн 250 тысяч таких заявлений», — сказала Памфилова, чьи слова приводит агентство ТАСС. Она также отметила, что 12 марта — последний день, когда заявления принимают в территориальных или участковых избиркомах, в МФЦ и на портале госуслуг. С 13 по 17 марта их можно будет подать только в участковой комиссии по месту регистрации.

Напомним, выборы президента России состоятся 18 марта. За пост главы государства поборются восемь кандидатов: Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвиженец), Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Павел Грудинин (КПРФ), Борис Титов («Партия Роста») и Григорий Явлинский («Яблоко»).