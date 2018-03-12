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Главные новости Челябинской области
21:32  12 марта 2018 0

В Челябинске звезда сериала «Универ» продает пиццерию и суши-бар за 1,5 млн

Гайдулян занялся ресторанным бизнесомФОТО: Андрей Гайдулян, Instagram

Главный герой сериалов на «ТНТ» «Универ» и «СашаТаня» Андрей Гайдулян открывает три торговых точки в Челябинске. Там будут делать пиццу на камне и суши. Об этом сообщает «Деловой квартал».

Сеть заведений общепита Гайдулян назвал Pomodoro. Актер предлагает бизнесу купить у него франшизу на суши-бары и пиццерии за 1,5 млн рублей. По подсчетам Гайдуляна средний чек в заведении составляет 523 руб., а среднее количество продаж в день — 36. Чистая прибыль за вычетом затрат составит около 200 тыс. руб. в месяц. По данным 2ГИС, сейчас в Челябинске работает около 50 пиццерий.

Другая звезда «Универа» Анна Хилькевич призналась, что уволила няню своей двухлетней дочки. «Тряпкой вытирала стол, а потом лицо ребенку», — пожаловалась она. При этом актриса заявила, что няня подвергала жизнь малышки реальной опасности, уточняют Nation News. Еще одна актриса этого ситкома Анастасия Самбурская показала пользователям Сети, в какой позе нужно искать себе мужа. «Вы не сможете этого развидеть никогда», — подписала она снимок. Актера «Универа» и «Интернов» Дмитрия Бушина признали виновным в распространении наркотиков и приговорили к восьми годам колонии строгого режима, пишет «Ридус».

Рита Теркина
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