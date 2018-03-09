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09 марта 2018
13:49  09 марта 2018 4

Звезда сериала «Универ» со скандалом уволила няню. «Тряпкой вытирала стол, а потом лицо ребенку»

Хилькевич долгое время не везло с нянямиФОТО: страница Хилькевич в Instagram

Актриса Анна Хилькевич, которая прославилась благодаря роли Маши Беловой в ситкоме «Универ. Новая общага», призналась, что ей долго не везло с нянями. Последняя вела себя неадекватно и, как считает артистка, подвергала ее двухлетнюю дочку Арианну реальной опасности.

«Она могла тряпкой вытереть стол, а потом лицо ребенку. Речь была правильная, и дочку она хорошо учила. Но доверия не вызывала», — приводит слова Хилькевич 7days. Актриса также отметила, что няня подвергала жизнь малышки опасности, перебегая проезжую часть дороги в неположенном месте с ребенком на руках, а также была поймана на вранье.

Такое поведение, по словам Хилькевич, привело ее в ярость, поэтому актриса выгнала женщину со «скандалом». Теперь у Арианны новая няня, шестая по счету, которая нравится ее звездной маме.

Феликс Сорокин
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