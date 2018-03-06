Звезда сериала «Универ» Анастасия Самбурская показала пользователям Сети, каким образом нужно искать себе мужа. Она опубликовала фотографию в Instagram и сопроводила ее недвусмысленной подписью.
Сейчас актриса отдыхает в Дубае. На снимках она позирует в купальнике в необычных позах. Так, на одном из них телезвезда лежит в шезлонге на животе, раздвинув ноги и раскинув руки. «Ищешь мужа? Загорай так. Я прекрасно понимаю ваши ощущения. Но вы не сможете развидеть это никогда», — подписала публикацию Настасья, передают «Дни.ру».
Большинство комментаторов кадр привел в восторг: «Боже какой орешек прекрасный»; «Огонь! »; «Сигнальная ракета»; «Это шедевр», — пишут пользователи. Нашлись и те, кто не одобрил такой подход: «Без комплексов… и без комментариев»; «Не раскорячешься, не распиаришься, во времена пошли»; «Ну некрасиво», — отмечают подписчики.