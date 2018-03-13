{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Поклонская разошлась с духовником. Путин лично контролирует воду в Тагиле. Ройзмана уговорили не переизбираться
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,61
Динамика за 2 недели
Евро 69,80
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
13 марта 2018
12 марта 2018
05:11  13 марта 2018 0

Расследование загадочной смерти пермского бизнесмена в Лондоне приостановлено

Оглашение приговора по делу Сагринских полицейских. Екатеринбург, уголовное дело, папка
Расследование приостановили из-за отсутствия обвиняемыхФото: Александр Мамаев © URA.RU

В Перми было приостановлено следствие по делу о смерти в Лондоне бизнесмена Ивана Шатрова, который состоял в наблюдательном совете обанкротившегося «Экопромбанка».

Тело Шатрова, напомним, обнаружили повешенным в июле 2016 года. Тогда британские силовики не нашли признаки криминальной смерти. К тому же в его комнате была найдена бутылка с алкоголем и предсмертная записка. Родственники бизнесмена не согласились с версией о самоубийстве и обратились в Следственный комитет России. В 2017 году в Пермском крае по этому факту было возбуждено уголовное дело. Российские следователи после проведения ряда экспертиз также не усмотрели признаков насильственной смерти, однако и обратного доказано не было.

СК направил в Великобританию обращение с просьбой об оказании международной правовой помощи, в частности о предоставлении ряда документов, но какие-то из них до сих пор не пришли. В начале 2018-го, как пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники, расследование было приостановлено из-за отсутствия обвиняемых. После ответа британских правоохранителей производство по делу будет возобновлено.

Новость по теме
В Перми не согласились с выводами о смерти российского бизнесмена в Лондоне

Кроме того, по словам собеседников издания, отъезд Шатрова был связан не с крахом «Экопромбанка», а с корпоративным конфликтом на Соликамском магниевом заводе, где он в одно время работал заместителем директора по развитию. В 2015 году в руководстве произошел конфликт, который перерос в судебные разбирательства. Компания «Минерал Трейдинг», одним из учредителей которой был Иван Шатров, хотело взыскать с завода сумму в размере более 140 млн рублей, а само разбирательство попало во внимание правоохранителей.

Лицензию у «Экопромбанка» забрали в 2014 году, после этого топ-менеджментом финансового учреждения начали интересоваться силовики. Через некоторое время на Кипре был задержан бывший председатель правления банка Андрей Туев. Кроме этого, фигурантом дела о злоупотреблении должностными полномочиями стал Вадим Манин, который был выпущен под залог в пятнадцать миллионов рублей. Что касается Шатрова, версия о самоубийстве выглядела подозрительной, поскольку незадолго до трагедии семье 30-летнего бизнесмена родилась двойня.

Александр Черноскутов
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров