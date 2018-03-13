Расследование загадочной смерти пермского бизнесмена в Лондоне приостановлено

05:11 13 марта 2018 0

Расследование приостановили из-за отсутствия обвиняемых Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Перми было приостановлено следствие по делу о смерти в Лондоне бизнесмена Ивана Шатрова, который состоял в наблюдательном совете обанкротившегося «Экопромбанка».

Тело Шатрова, напомним, обнаружили повешенным в июле 2016 года. Тогда британские силовики не нашли признаки криминальной смерти. К тому же в его комнате была найдена бутылка с алкоголем и предсмертная записка. Родственники бизнесмена не согласились с версией о самоубийстве и обратились в Следственный комитет России. В 2017 году в Пермском крае по этому факту было возбуждено уголовное дело. Российские следователи после проведения ряда экспертиз также не усмотрели признаков насильственной смерти, однако и обратного доказано не было.

СК направил в Великобританию обращение с просьбой об оказании международной правовой помощи, в частности о предоставлении ряда документов, но какие-то из них до сих пор не пришли. В начале 2018-го, как пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники, расследование было приостановлено из-за отсутствия обвиняемых. После ответа британских правоохранителей производство по делу будет возобновлено.

Кроме того, по словам собеседников издания, отъезд Шатрова был связан не с крахом «Экопромбанка», а с корпоративным конфликтом на Соликамском магниевом заводе, где он в одно время работал заместителем директора по развитию. В 2015 году в руководстве произошел конфликт, который перерос в судебные разбирательства. Компания «Минерал Трейдинг», одним из учредителей которой был Иван Шатров, хотело взыскать с завода сумму в размере более 140 млн рублей, а само разбирательство попало во внимание правоохранителей.

Лицензию у «Экопромбанка» забрали в 2014 году, после этого топ-менеджментом финансового учреждения начали интересоваться силовики. Через некоторое время на Кипре был задержан бывший председатель правления банка Андрей Туев. Кроме этого, фигурантом дела о злоупотреблении должностными полномочиями стал Вадим Манин, который был выпущен под залог в пятнадцать миллионов рублей. Что касается Шатрова, версия о самоубийстве выглядела подозрительной, поскольку незадолго до трагедии семье 30-летнего бизнесмена родилась двойня.