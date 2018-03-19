Пермяки на выборах активнее поддержали Жириновского, чем большинство россиян

В Пермском крае после обработки 100% бюллетеней подвели итоги выборов президента РФ. При явке в 66,46% избирателей, с огромным перевесом лидирует действующий президент Владимир Путин. За него проголосовали 75,35% пермяков.
Далее в тройке набравших наибольшее число голосов Павел Грудинин — 10,55% и Владимир Жириновский — 6,84%. За Ксению Собчак проголосовали 2,2% избирателей, за Григория Явлинского — 1,28%. Остальные кандидаты- Борис Титов, Максим Сурайкин и Сергей Бабурин — набрали менее процента, рассказал «URA.RU» член избиркома Пермского края Антон Маклаев.
После обработки 99% бюллетеней по всей России явка составила 66,41%, говорится в данных, предоставленных федеральной ЦИК. Лидером голосования стал Владимир Путин, который набрал 76,65% голосов. Затем идет Павел Грудинин — 11,82%. Тройку лидеров замкнул Владимир Жириновский — 5,68%.