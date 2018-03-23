По факту смерти таксиста в Карталинском районе возбуждено уголовное дело

Несмотря на то, что официально доследственная проверка по факту гибели Рамазана Гасайниева еще не завершена, уголовное дело по статье 105 УК РФ уже завели. Поводом к этому стал большой общественный резонанс, вызванный странной смертью водителя такси.
Как передает портал 74.ру со ссылкой на источники в СКР, по предварительным выводам, смерть мужчины наступила в результате утопления в воде. Между тем, родственники мужчины считают: мужчина был убит, об этом свидетельствуют множественные переломы на теле погибшего.
Напомним, 41-летний житель поселка Центральный Карталинского района Рамазан Гасайниев пропал еще 10 марта. Уже 13 марта стало известно, что мужчина был задержан полицейскими после отдыха в кафе, при этом, как утверждают сами правоохранители, Гасайниев затеял драку. Спустя некоторое время его якобы выпустили неподалеку от моста через реку Карталы-Аят в поселке Центральном. Уже через несколько часов тело мужчины было обнаружено в полынье.
Как писало «URA.RU», родственники практически сразу обвинили полицейских в смерти отца пятерых детей и примерного семьянина. В карталинской полиции ведется служебная проверка была назначена служебная проверка, сотрудниками управления собственной безопасности областного главка устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Ход проверки взят на личный контроль начальником ГУ МВД России по Челябинской области.