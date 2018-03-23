{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Но в Думу он может вернуться
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,84
Динамика за 2 недели
Евро 70,31
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
23 марта 2018
22 марта 2018
21 марта 2018
Главные новости Челябинской области
05:46  23 марта 2018 0

По факту смерти таксиста в Карталинском районе возбуждено уголовное дело

Следователям предстоит установить, почему мужчина находился трое суток в полиции и кто сломал ему несколько рёберФото: «Карталинская новь»

Несмотря на то, что официально доследственная проверка по факту гибели Рамазана Гасайниева еще не завершена, уголовное дело по статье 105 УК РФ уже завели. Поводом к этому стал большой общественный резонанс, вызванный странной смертью водителя такси.

Как передает портал 74.ру со ссылкой на источники в СКР, по предварительным выводам, смерть мужчины наступила в результате утопления в воде. Между тем, родственники мужчины считают: мужчина был убит, об этом свидетельствуют множественные переломы на теле погибшего.

Напомним, 41-летний житель поселка Центральный Карталинского района Рамазан Гасайниев пропал еще 10 марта. Уже 13 марта стало известно, что мужчина был задержан полицейскими после отдыха в кафе, при этом, как утверждают сами правоохранители, Гасайниев затеял драку. Спустя некоторое время его якобы выпустили неподалеку от моста через реку Карталы-Аят в поселке Центральном. Уже через несколько часов тело мужчины было обнаружено в полынье.

Как писало «URA.RU», родственники практически сразу обвинили полицейских в смерти отца пятерых детей и примерного семьянина. В карталинской полиции ведется служебная проверка была назначена служебная проверка, сотрудниками управления собственной безопасности областного главка устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Ход проверки взят на личный контроль начальником ГУ МВД России по Челябинской области.

Евгений Александров
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров