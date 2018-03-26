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26 марта 2018
25 марта 2018
10:26  26 марта 2018 8

Собчак появилась в наряде за полмиллиона рублей. ФОТО

После избирательной кампании Собчак рекламирует бренды в соцсетяхФото: Ксения Собчак, Instagram

Телеведущая Ксения Собчак поделилась в Instgram фотографией, на которой запечатлена в «любимой черной униформе». Одежду модного бренда от знаменитых сестер Мэри-Кейт и Эшли Олсен эксперты оценили почти в полмиллиона рублей.

Такое шерстяное пальто можно найти в ЦУМе за 169 500 рублей, сообщает канал «Женщина с мышкой» в Яндекс Дзене. Брендовую сумку в России не нашли, однако ее можно приобрести в Лондоне, это обойдется порядка 160 969 рублей. Туфли «редких японцев» с меховой отделкой стоят 65 800 рублей. Укороченные брюки со стрелками этого же бренда стоят на распродаже за 62 900 рублей. Всего — почти 460 тысяч рублей.

В комментариях многие поклонники оценили наряд Собчак, найдя его очень стильным. Но под постом значится много недовольных комментариев. «Чем хвалишься? Тем, что мы себе позволить не можем?! А я была за тебя…», «Сколько же у тебя бабла то…», «Не продвигай чьи-то коллекции — покажи пример, как ты улучшаешь жизнь гражданам, которые за тебя проголосовали», «У Ксюши от папана много наворованных миллионов, и сама продажная Америке за деньги», « Ее предел создать типа партию и рекламировать шмотки», — написали подписчики.

Напомним, Ксения Собчак участвовала в избирательной гонке от партии «Гражданская инициатива». По результатам голосования она набрала 1,68% голосов избирателей, писало «URA.RU». Не так давно фанаты телеведущей заподозрили, что она беременна. Интрига, которую Собчак подогревает фотоснимками, сохраняется по сей день.

Ксения Томашова
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