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24 марта 2018
23 марта 2018
Главные новости Москвы
00:13  24 марта 2018 0

Экс-кандидат в президенты России напомнила о своей беременности. ФОТО

Пресс-конференция Ксении Собчак по поводу выдвижения ее кандидатом в президенты РФ. Москва, собчак ксения
На состоявшихся 18 марта выборах Ксения Собчак набрала почти 1,7% голосовФото: Владимир Андреев © URA.RU

Ксения Собчак, в недавнем прошлом баллотировавшаяся на пост президента РФ, показала всем свою фотографию с округлившимся животом. Правда, фотография не новая, а потому интрига сохраняется: по прежнему неясно имеют ли под собой основание слухи о новой беременности политика.

«Совсем недавно было так! А вчера был День воды!» — так подписала Ксения Анатольевна опубликованную в сети Instagram фотографию: на ней она в купальнике, и срок беременности явно не ранний.

Отметим, что слухи о новой беременности Собчак не опровергает, но и не подтверждает. Тем не менее, как писало «URA.RU», отдельные признаки, в том числе и импульсивное поведение экс-кандидата в президенты, можно объяснить только гормональным фоном будущей матери. Между тем, в мире шоу-бизнеса также «подливают масла в огонь»: популярный телеведущий Андрей Малахов, в частности, говорил, будто в светских кругах утверждают, что супруга Максима Виторгана находится уже на 4-6 месяце беременности, пишет портал «Дни.ру».

Напомним, в соответствии с официальными итогами президентской кампании, которые подвела в пятницу, 23 марта ЦИК РФ, единственная женщина-кандидат набрала 1,6% голосов россиян. У победителя — действующего главы государства Владимира Путина — почти 77%.

Евгений Александров
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