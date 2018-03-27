Прошедшие выборы запомнятся высоким рейтингом Путина и запросом на внутреннюю повестку

16:54 27 марта 2018 0

На выборах Путин набрал 76,7% голосов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На президентских выборах общество показало, что способно консолидироваться на фоне внешней угрозы, считает директор Института политической социологии Вячеслав Смирнов. «Россияне дали Путину самое большое количество голосов за всю историю, при этом надеясь, что он начнет наводить порядок внутри страны, займется внутренней повесткой», — рассказал Смирнов «URA.RU».

Он отметил, что рост явки только укрепил позиции президента. «На выборы пришли те, кто традиционно лоялен к президенту, но при этом обычно остается дома», — заметил эксперт.

Выборы президента прошли 18 марта. Владимир Путин набрал 76,7% голосов, кандидат от КПРФ Павел Грудинин — 12% голосов, кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский — 5,7%, телеведущая Ксения Собчак — 1,68%, основатель «Яблока» Григорий Явлинский — 1%. Остальные кандидаты набрали меньше одного процента голосов.