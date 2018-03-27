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27 марта 2018
16:54  27 марта 2018 0

Прошедшие выборы запомнятся высоким рейтингом Путина и запросом на внутреннюю повестку

ВЫБОРЫ 2018. Голосование на выборах Президента Российской Федерации в Екатеринбурге, жуков тимофей, выборы 2018
На выборах Путин набрал 76,7% голосовФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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На президентских выборах общество показало, что способно консолидироваться на фоне внешней угрозы, считает директор Института политической социологии Вячеслав Смирнов. «Россияне дали Путину самое большое количество голосов за всю историю, при этом надеясь, что он начнет наводить порядок внутри страны, займется внутренней повесткой», — рассказал Смирнов «URA.RU».

Он отметил, что рост явки только укрепил позиции президента. «На выборы пришли те, кто традиционно лоялен к президенту, но при этом обычно остается дома», — заметил эксперт.

Выборы президента прошли 18 марта. Владимир Путин набрал 76,7% голосов, кандидат от КПРФ Павел Грудинин — 12% голосов, кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский — 5,7%, телеведущая Ксения Собчак — 1,68%, основатель «Яблока» Григорий Явлинский — 1%. Остальные кандидаты набрали меньше одного процента голосов.

Станислав Захаркин
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