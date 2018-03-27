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27 марта 2018
Главные новости Свердловской области
22:58  27 марта 2018 0

Екатеринбург начал в соцсетях всероссийскую акцию после трагедии в Кемерове

Соцсети и мессенджеры. Сургут, вконтакте, соцсети, мессенджеры, приложения для телефона, вк
Участникам предлагают публиковать информацию о закрытых дверях в городских ТЦФото: Александр Кулаковский © URA.RU
новость из сюжета:
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово
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После страшного пожара в Кемерове в социальных сетях запустили всероссийскую акцию под хэштегом #Заперто. Интернет-пользователям предлагают публиковать фотографии из торговых центров, где эвакуационные выходы оказываются закрытыми, и добавлять к своим записям этот хэштег. Акция стартовала на Урале в паблике «Типичный Екатеринбург» во «ВКонтакте».

«Надеюсь, люди будут публиковать в Сети информацию о запертых эвакуационных выходах. На фоне трагедии в Кемерово такие посты вызовут широкую огласку. Те торговые центры, где будут обнаружены закрытые двери, начнут исправлять ситуацию», — рассказал «URA.RU» редактор екатеринбургского паблика Сергей Браун.

По хэштегу #Заперто к моменту публикации материала можно найти информацию о торговых центрах в Нижнем Новгороде, Самаре, Красноярске, Ростове-на-Дону и Воронеже.

25 марта в ТРК «Зимняя вишня» в Кемерове случился страшный пожар. В огне погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Президент России Владимир Путин объявил 28 марта днем траура по погибшим в Кемерове.

Иван Шестак
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