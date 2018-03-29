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29 марта 2018
20:30  29 марта 2018 0

Захарова «срезала» главу британского МИД цитатой из Достоевского

Медиа-форум
Мария Захарова уличила Джонсона в незнании классикиФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Отношения России и Британии после отравления Скрипаля
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила министру иностранных дел Великобритании Борису Джонсону, который сравнил «дело Скрипаля» с романом Достоевского «Преступление и наказание». Она заподозрила, что Джонсон не дочитал это произведение до конца.

«Борис, скажите, а вы „Преступление и наказание“ дочитали или в начале и остановились?» — задалась вопросом Захарова, чьи слова приводит «Федеральное агентство новостей». Дипломат объяснила, что следователь из романа Достоевского дотошно выяснял вину Раскольникова — в отличие от действий британских властей после отравления Сергея Скрипаля. «Изо ста кроликов никогда не составится лошадь, изо ста подозрений никогда не составится доказательства, ведь вот как одна английская пословица говорит, да ведь это только благоразумие-с, а со страстями-то, со страстями попробуйте справиться, потому и следователь человек-с», — привела Мария Захарова цитату из произведения Достоевского.

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон ранее провел аналогию между делом по отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и знаменитым произведением российского писателя, пишет «Национальная служба новостей». «Это скорее похоже на начало „Преступления и наказания“ в том смысле, что мы все уверены по поводу виновного, вопрос только в том, признаётся он или его поймают», — сказал Джонсон.

Дарья Корчак
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