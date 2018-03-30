15:56 30 марта 2018 0

По официальным данным, сгорел только диван Фото: «Микрорайон Островский», «ВК»

Стали известны последствия пожара, произошедшего в пермской гимназии № 33. На фотографиях, которые опубликовал телеграм-канал Mash, а также местный телеканал «Ветта 24», видно, что здание учебного заведения серьезно пострадало от огня, выгорели учительская и коридор. Между тем тот же Mash опубликовал видео, на котором министр территориальной безопасности Пермского края Андрей Ковтун заявил, что пожар был незначительным, «горел диван всего лишь на площади четырех квадратных метров». Однако опубликованные снимки с места опровергают слова чиновника.

«Возгорание было на площади четырех квадратных метров, у нас об этом написано на сайте, больше ничего не могу добавить», — написала «URA.RU» Елена Дубинина, пресс-секретарь министра территориальной общественной безопасности Пермского края.

На сайте министерства написано следующее: «На данном объекте установлен программно-аппаратный комплекс „Стрелец-Мониторинг“, что обеспечивает вывод сигнала о пожаре напрямую в пожарную часть, минуя персонал объекта, без участия человека. Поступил сигнал — в течение двух минут на место прибыли первые подразделения пожарной охраны (всего выезжали 13 единиц техники и 32 человека личного состава). Оперативно проникли в помещение на первом этаже, ликвидировали возгорание площадью 4 кв. м.».