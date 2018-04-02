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02 апреля 2018
17:34  02 апреля 2018 0

В Екатеринбурге из-за пожарной тревоги эвакуированы посетители ТЦ. ФОТО

При срабатывании сигнализации посетителей ТЦ попросили выйти на улицуФото: «Типичный Екатеринбург», ВК»
новость из сюжета:
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове
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В Екатеринбурге, в ТЦ «Ботаника молл», сработала пожарная сигнализация. Посетителей торгового центра срочно выпроводили на улицу. Оказалось, что никакой опасности нет. В торговом центре работают представители прокуратуры и МЧС. В ходе контроля объекта массового пребывания людей была испытана работа пожарной тревоги. «Ведется проверка, никаких происшествий нет», — подтвердили «URA.RU» в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Ранее «URA.RU» сообщало о том, что прокуратура проверяет все торговые центры Екатеринбурга после пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове, при котором погибли 64 человека. По данным прокуратуры, уже завершена проверка в семи ТЦ. Практически во всех найдены одни и те же нарушения: отсутствие знаков, обозначающих пути эвакуации, захламленные коридоры, недоступность аварийных выходов.

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Фото: «Типичный Екатеринбург», «ВК»

Александр Лукманов
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