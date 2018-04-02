17:34 02 апреля 2018 0

При срабатывании сигнализации посетителей ТЦ попросили выйти на улицу Фото: «Типичный Екатеринбург», ВК»

В Екатеринбурге, в ТЦ «Ботаника молл», сработала пожарная сигнализация. Посетителей торгового центра срочно выпроводили на улицу. Оказалось, что никакой опасности нет. В торговом центре работают представители прокуратуры и МЧС. В ходе контроля объекта массового пребывания людей была испытана работа пожарной тревоги. «Ведется проверка, никаких происшествий нет», — подтвердили «URA.RU» в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Ранее «URA.RU» сообщало о том, что прокуратура проверяет все торговые центры Екатеринбурга после пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове, при котором погибли 64 человека. По данным прокуратуры, уже завершена проверка в семи ТЦ. Практически во всех найдены одни и те же нарушения: отсутствие знаков, обозначающих пути эвакуации, захламленные коридоры, недоступность аварийных выходов.