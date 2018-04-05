В Екатеринбурге заканчиваются места в хостелах на время ЧМ-2018

18:42 05 апреля 2018 0

Схожая ситуация сложилась почти во всех городах, принимающих матчи чемпионата Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В дни проведения матчей чемпионата мира по футболу в Екатеринбурге уже забронировано 85% хостелов. Об этом сообщил сервис путешествий OneTwoTrip.

Портал сообщает, что 21 июня — в день матча сборных Франции и Перу — принять болельщиков готовы лишь пять хостелов; а 27 июня (играть будут сборные Мексики и Швеции) — восемь. В непиковый период — апрель — в городе доступно 65 учреждений данного типа. Отмечается, что подобная ситуация сложилась в Ростове-на-Дону, Саранске, Волгограде, Калининграде и Казани. В Сочи и Санкт-Петербурге, напротив, свободны 95% и 92% номеров соответственно. В Москве свободно 60% мест.

Ранее сообщалось, что МВД России будет пропускать на матчи ЧМ-2018 болельщиков с психотропными и наркотическими препаратами. Правда, в том случае, если у них будут соответствующие рецепты на препараты, пишет «Национальная служба новостей».

В Екатеринбурге для болельщиков мундиаля запустят 40 дополнительных поездов пригородного сообщения. Часть из них будет введена для удобства болельщиков, которые решат остановиться в гостиницах за пределами Екатеринбурга.