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05 апреля 2018
18:42  05 апреля 2018 0

В Екатеринбурге заканчиваются места в хостелах на время ЧМ-2018

Отель «Резиденция» при Ельцин Центре. Екатеринбург, номер отеля, президентский номер, интерьер
Схожая ситуация сложилась почти во всех городах, принимающих матчи чемпионатаФото: Александр Мамаев © URA.RU
новость из сюжета:
ЧМ-2018 в Екатеринбурге
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В дни проведения матчей чемпионата мира по футболу в Екатеринбурге уже забронировано 85% хостелов. Об этом сообщил сервис путешествий OneTwoTrip.

Портал сообщает, что 21 июня — в день матча сборных Франции и Перу — принять болельщиков готовы лишь пять хостелов; а 27 июня (играть будут сборные Мексики и Швеции) — восемь. В непиковый период — апрель — в городе доступно 65 учреждений данного типа. Отмечается, что подобная ситуация сложилась в Ростове-на-Дону, Саранске, Волгограде, Калининграде и Казани. В Сочи и Санкт-Петербурге, напротив, свободны 95% и 92% номеров соответственно. В Москве свободно 60% мест.

Ранее сообщалось, что МВД России будет пропускать на матчи ЧМ-2018 болельщиков с психотропными и наркотическими препаратами. Правда, в том случае, если у них будут соответствующие рецепты на препараты, пишет «Национальная служба новостей».

В Екатеринбурге для болельщиков мундиаля запустят 40 дополнительных поездов пригородного сообщения. Часть из них будет введена для удобства болельщиков, которые решат остановиться в гостиницах за пределами Екатеринбурга.

Семен Гринберг
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