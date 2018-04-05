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05 апреля 2018
04 апреля 2018
Главные новости Челябинской области
20:55  05 апреля 2018 0

В Челябинске перестал работать популярный сайт для покупки билетов на междугородние автобусы. СКРИН

Клипарт. Автомагистраль. Знаки. Челябинск., автомагистраль, дорога, автобус
«Ведутся профилактические работы»Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Накануне пасхальных выходных в Челябинске перестал работать популярный сайт av74.ru, через который можно оформить билеты на междугородние автобусы онлайн. На странице агрегатора висит сообщение о «профилактических работах».

«Внимание! Ведутся профилактические работы. Сайт временно недоступен», — говорится в объявлении. Когда портал вновь заработает, не указывается.

Известно, что сервис работает под эгидой ООО «Служба организации движения», которая входит в коммерческие структуры челябинской бизнес-семьи Карелиных. Как сообщают «URA.RU» собственные источники, у автопредприятия возникли проблемы с конкурентами на электронных площадках.

«Демпингуют конкуренты. Им трудно состязаться с такими агрегатами как „Яндекс“. Большой отток клиентов из-за [приложения] BlaBlaCar. Кроме того, нужны наличные. Поэтому они, вероятно, сворачивают продажи через интернет», — пояснил источник.

Титульная страница сервиса сообщает о «профилактике»
Фото: Скриншот главной страницы сайта

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.RU»
Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.RU»
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