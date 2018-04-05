Накануне пасхальных выходных в Челябинске перестал работать популярный сайт av74.ru, через который можно оформить билеты на междугородние автобусы онлайн. На странице агрегатора висит сообщение о «профилактических работах».
«Внимание! Ведутся профилактические работы. Сайт временно недоступен», — говорится в объявлении. Когда портал вновь заработает, не указывается.
Известно, что сервис работает под эгидой ООО «Служба организации движения», которая входит в коммерческие структуры челябинской бизнес-семьи Карелиных. Как сообщают «URA.RU» собственные источники, у автопредприятия возникли проблемы с конкурентами на электронных площадках.
«Демпингуют конкуренты. Им трудно состязаться с такими агрегатами как „Яндекс“. Большой отток клиентов из-за [приложения] BlaBlaCar. Кроме того, нужны наличные. Поэтому они, вероятно, сворачивают продажи через интернет», — пояснил источник.