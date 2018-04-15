Новый глава Кузбасса рассказал, как пожар в «Зимней вишне» изменил его жизнь

Врио главы Кемеровской области Сергей Цивилев признался, что страшный пожар в ТЦ «Зимняя вишня» кардинально изменил его жизнь. По словам Цивилева, он стал «другим человеком».
Врио губернатора Кемеровской области заявил, что трагедия, произошедшая 25 марта, повлияла на всю страну, передают РИА «Новости». Политик также отметил, что, возглавив регион в такое непростое время, чувствует огромную ответственность.
Трагедия в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» произошла 25 марта, в огне погибли 64 человека, в том числе более 40 детей. Вскоре после пожара губернатор Кемеровской области Аман Тулеев обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой об отставке. Врио главы региона был назначен вице-губернатор Сергей Цивилев.