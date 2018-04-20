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20 апреля 2018
Главные новости Москвы
18:02  20 апреля 2018 0

Стоячие места для пассажиров появятся в самолетах «Победы»

Споттинг: аэропорт. Клипарт. Екатеринбург, авиакомпания победа, pobeda
Авиакомпания хочет увеличить число дешевых билетовФото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Стоячие» места для пассажиров самолетов, концепт которых ранее представили итальянские дизайнеры, будут установлены и в российских самолетах. В частности, об этом заявила бюджетная авиакомпания «Победа». Такие места появятся при условии их сертификации и безопасности.

Сегодня парк авиакомпании состоит из 18 «Боингов», к концу 2019 года перевозчик планирует расширить его до 30 воздушных судов. «Стоячие кресла» установят в новых самолетах, отмечает агентство Nation News. В «Победе» пояснили, что рассматривают разные варианты перекомпоновки салона. Лоукостер хочет тем самым увеличить количество дешевых билетов, передает телеканал 360.

Ранее «URA.RU» сообщало, что итальянская дизайн-фирма Aviointeriors представила концепт оснащения самолетов стоячими местами. Они представляют собой вертикальную стойку с подлокотниками и мягкой обивкой на уровне бедер. Пассажиры смогут лишь облокотиться на такие кресла, сидеть в них невозможно.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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