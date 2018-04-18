17:34 18 апреля 2018 0

Лоукостеры превратят лайнеры в «летающие маршрутки» Фото: Pixabay

Итальянская дизайн-фирма Aviointeriors подготовила концепт оснащения самолетов стоячими местами. Разработку, адресованную прежде всего авиакомпаниям-лоукостерам, представили на выставке Aircraft Interiors Expo в Гамбурге.

«Стоячие кресла» представляют собой вертикальную стойку с подлокотниками и мягкой обивкой на уровне бедер. По факту, они позволяют пассажирам лишь облокотиться, чтобы хоть немного сделать дорогу комфортнее, пишет «Экономика сегодня». Впрочем, для полетов на небольшие расстояния неудобства представляются не столь критичными, зато вместимость салона увеличится на 20%.

Возможно, скрасить неудобства позволит интернет. Авиаторы, строго запрещавшие использование мобильных устройств на борту, все чаще и чаще идут на уступки пассажирам. К примеру, пассажиров российских лайнеров обещают обеспечить Wi-Fi с помощью новых частот, сообщает «Русская планета». Передача данных в так называемом Ka-диапазоне будет осуществляться в 3-4 раза быстрее по сравнению с существующими технологиями.