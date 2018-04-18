{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
В Белом доме - новое министерство. В ГД решают, как повысить пенсионный возраст. 8 мая на Урале появится новый сенатор
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 61,55
Динамика за 2 недели
Евро 76,09
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
18 апреля 2018
17:34  18 апреля 2018 0

В самолетах появятся стоячие места для пассажиров. ФОТО

Открытая лицензия на 04.08.2015. Самолеты. , самолет, закат
Лоукостеры превратят лайнеры в «летающие маршрутки»Фото: Pixabay

Итальянская дизайн-фирма Aviointeriors подготовила концепт оснащения самолетов стоячими местами. Разработку, адресованную прежде всего авиакомпаниям-лоукостерам, представили на выставке Aircraft Interiors Expo в Гамбурге.

«Стоячие кресла» представляют собой вертикальную стойку с подлокотниками и мягкой обивкой на уровне бедер. По факту, они позволяют пассажирам лишь облокотиться, чтобы хоть немного сделать дорогу комфортнее, пишет «Экономика сегодня». Впрочем, для полетов на небольшие расстояния неудобства представляются не столь критичными, зато вместимость салона увеличится на 20%.

Возможно, скрасить неудобства позволит интернет. Авиаторы, строго запрещавшие использование мобильных устройств на борту, все чаще и чаще идут на уступки пассажирам. К примеру, пассажиров российских лайнеров обещают обеспечить Wi-Fi с помощью новых частот, сообщает «Русская планета». Передача данных в так называемом Ka-диапазоне будет осуществляться в 3-4 раза быстрее по сравнению с существующими технологиями.

Владимир Васин
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров