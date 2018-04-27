19:45 27 апреля 2018 0

Торговый центр прекратил работу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге судебные приставы при поддержке ведомственного спецназа опечатали первую очередь ТЦ Guru. Сотрудники ФССП попросили покинуть здание всех торговцев, а затем блокировали двери в здание.

«Люди возмущались, но в целом все прошло мирно. Люди вынесли с собой цветочки, забрали продукты из холодильников, затем приставы опечатали входы в здание», — передает корреспондент «URA.RU» с места событий.

Торговый центр расположен на улице Репина, 22, менее чем в 500 метрах от Центрального стадиона. Сначала надзорные органы закрыли вторую очередь здания, так как у собственников не было разрешения на ввод ее в эксплуатацию. Кроме того, эксперты нашли там нарушения требований пожарной безопасности. Владелец ТЦ назвал это решение незаконным.