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27 апреля 2018
26 апреля 2018
Главные новости Свердловской области
19:45  27 апреля 2018 0

ТЦ Guru в Екатеринбурге закрыли при поддержке спецназа. ФОТО

Судебные приставы опечатывают БЦ
Торговый центр прекратил работуФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге судебные приставы при поддержке ведомственного спецназа опечатали первую очередь ТЦ Guru. Сотрудники ФССП попросили покинуть здание всех торговцев, а затем блокировали двери в здание.

«Люди возмущались, но в целом все прошло мирно. Люди вынесли с собой цветочки, забрали продукты из холодильников, затем приставы опечатали входы в здание», — передает корреспондент «URA.RU» с места событий.

Торговый центр расположен на улице Репина, 22, менее чем в 500 метрах от Центрального стадиона. Сначала надзорные органы закрыли вторую очередь здания, так как у собственников не было разрешения на ввод ее в эксплуатацию. Кроме того, эксперты нашли там нарушения требований пожарной безопасности. Владелец ТЦ назвал это решение незаконным.

Судебные приставы опечатывают БЦ "Guru". Екатеринбург
Люди забрали свои вещи, и ТЦ прекратил работу
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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