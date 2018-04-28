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28 апреля 2018
27 апреля 2018
Главные новости Свердловской области
11:24  28 апреля 2018 0

Жители города «переименовали» Первоуральск в «Первокральск». ФОТО

Жителей позабавили изменения стелыФото: группа «Инцидент | Первоуральск», «ВК»

В Сети обсуждают проделку жителей Первоуральска Свердловской области, которые на стеле с названием города изменили букву «У» на «К», в итоге получилось «Первокральск». Фотографию опубликовали в группе «Инцидент | Первоуральск» во «ВКонтакте».

По словам автора поста, неизвестные хорошо подготовились к акции: букву изготовили из фанеры и покрасили в желтый цвет, чтобы она не выбивалась из общего цветового ряда памятного знака. Проезжающих мимо автомобилистов ситуация позабавила, они останавливались, чтобы сфотографировать обновленную стелу. Подписчикам паблика шутка также пришлась по душе. «Мне так больше нравится», «Респектую ребятам», «Хах-хах, забавно получилось!», — прокомментировали они.

Инцидентом заинтересовались в полиции. В пресс-службе отдела МВД по Первоуральску «URA.RU» рассказали, что сообщение от местных жителей об изменениях в стеле поступили 26 апреля. «В настоящее время по данному факту проводится проверка», — уточнила пресс-секретарь Ольга Григорьева. В администрации города пояснили, что неправильную букву сняли в тот же день.

Ксения Томашова
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