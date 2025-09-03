Банк России отозвал лицензию у Таврического Банка в Петербурге

Банк России принял решение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Таврический Банк (АО), зарегистрированной в Петербурге. Соответствующий приказ был опубликован на официальном сайте регулятора.
«Было принято решение прекратить План участия государственной корпорации „Агентство по страхованию вкладов“ в осуществлении мер по предупреждению банкротства Таврического Банка (акционерное общество)», — говорится в сообщении. Решение об отзыве лицензии связано с полной утратой собственных средств (капитала) банком.
До момента отзыва лицензии Таврический Банк занимал 60-е место по величине активов среди всех банковских организаций Российской Федерации. Согласно приказу Банка России, в Таврический Банк назначена временная администрация. Ее функции возложены на Агентство по страхованию вкладов. Временная администрация будет работать до назначения конкурсного управляющего или ликвидатора. На данный период полномочия исполнительных органов банка приостановлены в соответствии с действующим законодательством.
Таврический Банк является участником системы обязательного страхования вкладов. Это означает, что все вкладчики банка могут рассчитывать на возврат своих средств в размере 100% остатка, но не более 1,4 млн рублей на одного человека, включая начисленные проценты. Выплаты вкладчикам будет осуществлять государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов».
