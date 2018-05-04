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04 мая 2018
03 мая 2018
14:51  04 мая 2018 0

В Екатеринбурге из-за коммунальной аварии машины провалились под землю. ФОТО

Насколько сильно пострадал автомобиль, пока сказать сложноФото: Александр Предеин

В социальных сетях появились фотографии автомобиля, провалившегося под землю после коммунальной аварии на перекрестке улиц Фрунзе — Серова в Екатеринбурге. По снимкам видно, что серебристый «Опель» почти полностью оказался в яме, наверху осталась лишь передняя часть легковушки.

Снимки на своей странице в Facebook опубликовал политтехнолог Александр Предеин, живущий неподалеку. «Вот что бывает при парковке на газонах и тротуарах!» — подписал пост Предеин. Он рассказал в беседе с «URA.RU», что на месте рухнувшего автомобиля проходит теплотрасса: «От нее постоянно шел пар, постоянно текла вода. Видимо, грунт в итоге размыло и произошел провал».

Напомним, коммунальная авария произошла ночью. Перекресток накрыл густой туман, а улицы Серова, Сурикова, Фрунзе и Фурманова затопило водой. В соседних домах остыли трубы. Екатеринбургская теплосетевая компания направила на место три ремонтные бригады (17 человек) и шесть единиц специализированной техники.

Соседние автомобили чудом не оказались под землей
Фото: Александр Предеин
Сергей Дианов
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