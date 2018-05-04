В социальных сетях появились фотографии автомобиля, провалившегося под землю после коммунальной аварии на перекрестке улиц Фрунзе — Серова в Екатеринбурге. По снимкам видно, что серебристый «Опель» почти полностью оказался в яме, наверху осталась лишь передняя часть легковушки.
Снимки на своей странице в Facebook опубликовал политтехнолог Александр Предеин, живущий неподалеку. «Вот что бывает при парковке на газонах и тротуарах!» — подписал пост Предеин. Он рассказал в беседе с «URA.RU», что на месте рухнувшего автомобиля проходит теплотрасса: «От нее постоянно шел пар, постоянно текла вода. Видимо, грунт в итоге размыло и произошел провал».
Напомним, коммунальная авария произошла ночью. Перекресток накрыл густой туман, а улицы Серова, Сурикова, Фрунзе и Фурманова затопило водой. В соседних домах остыли трубы. Екатеринбургская теплосетевая компания направила на место три ремонтные бригады (17 человек) и шесть единиц специализированной техники.