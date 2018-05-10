Пушков высмеял Порошенко за «участие в подписании акта о капитуляции Германии»

Алексей Пушков с иронией прокомментировал ошибку украинского телеканала
Российский сенатор Алексей Пушков иронично прокомментировал нелепую ошибку украинского телеканала, который сообщил, что президент Петр Порошенко в свое время участвовал в подписании акта о капитуляции Германии.
«Из этой несомненной сенсации следует, что ему сегодня как минимум 93-95 лет. Это также подтверждает его тезис, что „древнеукраинские князья“ издавна оказывали решающее влияние на судьбы Европы», — написал Пушков в Twitter.
Ошибку, напомним, допустил телеканал «Прямой», который вел трансляцию акции «Первая минута мира». Слова о том, что Порошенко принимал участие в подписании акта о капитуляции Германии появилось в титрах.