{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Голодец освободила кабинет. Бузова пойдет в Госдуму. На место Холманских найден кандидат
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 63,01
Динамика за 2 недели
Евро 75,04
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
09 мая 2018
18:26  09 мая 2018 0

Украинский канал сообщил, что Порошенко подписал акт о капитуляции Германии. СКРИН

Открытая лицензия 10.06.2015. Петр Порошенко., порошенко петр
Ошибку редакторов телеканал обсуждают в социальных сетяхФото: пресс-служба президента Украины

Украинский телеканал «Прямой» сообщил, что национальный лидер Петр Порошенко участвовал в подписании акта о капитуляции Германии. Об этом говорится в титрах, которые появились на экранах во время трансляции акции «Первая минута мира».

Инцидент произошел 8 мая, когда на Украине в честь Дня памяти и примирения проходит акция «Первая минута мира». Трансляция началась с момента, как украинский президент вместе с супругой идут к специальному мемориалу — карте Украины из цветков мака. «Акция „Первая минута мира“, посвященная моменту, когда Германия подписала капитуляцию при участии президента Петра Порошенко», — сопровождает трансляцию подпись.

Досадная двусмысленность в формулировке привела к тому, что надпись в кадре мгновенно разлетелась в социальных сетях, передает Nation News. Пользователи интересовались, в качестве кого Порошенко участвовал в подписании акта о капитуляции Германии и на какой из сторон конфликта он находился в тот момент.

«Акция „Первая минута мира“, посвященная моменту, когда Германия подписала капитуляцию при участии президента Петра Порошенко»
ФОТО: скриншот трансляции на YouTube-канале « Телеканал Прямий»

Павел Маркуш
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров