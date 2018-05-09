Украинский телеканал «Прямой» сообщил, что национальный лидер Петр Порошенко участвовал в подписании акта о капитуляции Германии. Об этом говорится в титрах, которые появились на экранах во время трансляции акции «Первая минута мира».
Инцидент произошел 8 мая, когда на Украине в честь Дня памяти и примирения проходит акция «Первая минута мира». Трансляция началась с момента, как украинский президент вместе с супругой идут к специальному мемориалу — карте Украины из цветков мака. «Акция „Первая минута мира“, посвященная моменту, когда Германия подписала капитуляцию при участии президента Петра Порошенко», — сопровождает трансляцию подпись.
Досадная двусмысленность в формулировке привела к тому, что надпись в кадре мгновенно разлетелась в социальных сетях, передает Nation News. Пользователи интересовались, в качестве кого Порошенко участвовал в подписании акта о капитуляции Германии и на какой из сторон конфликта он находился в тот момент.