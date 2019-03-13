Чемпион мира по конькобежному спорту из Екатеринбурга умер на 49-м году жизни

Сергей Демин
© Служба новостей «URA.RU»
13 марта 2019 в 05:58
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Чемпионат Европы по конькобежному спорту. Челябинск, граф ольга, конькобежцы
Спортсмена похоронят в ЕкатеринбургеФото: Вадим Ахметов © URA.RU

6 марта на 49-м году жизни скончался дважды участвовавший в зимних Олимпийских играх, чемпион мира по конькобежному спорту среди юниоров Андрей Ануфриенко. Спортсмена похоронят в его родном городе — Екатеринбурге.

«Союз конькобежцев России выражает глубокие соболезнования родным и близким умершего и всему профессиональному сообществу», — говорится на сайте спортивной организации. О причине смерти не сообщается.

Екатеринбуржец является серебряным призером чемпионатов СССР и России в классическом многоборье, дважды выступал на зимних Олимпийских играх (в 1994 и 1998 году), является призёр мировых и европейских первенств. Последний раз выступал на федеральном уровне в 2001 году — на чемпионате страны в Челябинске занял восьмое место на 500 метрах и двадцатое место на 5000 метрах. Вскоре после этого решил завершить карьеру профессионального спортсмена. В последние годы жизни работал тренером юношеской команды в хоккейном клубе, пишет RT.

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