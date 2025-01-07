Прохор Шаляпин сделал заявление о позднем отцовстве

Певец Прохор Шаляпин рассказал о своем отношении к позднему отцовству. В свои 41 год артист не стремится заводить детей в ближайшее время, предпочитая отложить этот момент на поздние годы. Об этом Шаляпин заявил в одном из шоу на платформе YouTube.
«Когда-то детей я планирую, конечно. Ну так, чтоб под старость лет, чтобы они мне нервы не трепали. Вот лет в 70, как Евгений Ваганович», — передает «Пятый канал» слова Шаляпин.
Шаляпин выразил восхищение семейной моделью Евгения Петросяна, который в возрасте женат на Татьяне Брухуновой. Она моложе супруга на 44 года. Певец поддерживает идею браков с большой разницей в возрасте, отмечая, что Петросян создал семью после того, как уже достиг успеха в карьере и обеспечил себя.
Ранее Прохор Шаляпин рассказал, как будет пользоваться своими наследниками. Он считает, что дети нужны для того, чтобы содержать родителей и работать на них. Артист рассказал, что в планах у него завести троих детей.
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