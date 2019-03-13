ФСБ подала иск к «Новой газете» из-за статей о пытках задержанного после взрыва в Магнитогорске

Владимир Васин
© Служба новостей «URA.RU»
13 марта 2019 в 17:23
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Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев в Магнитогорске. Магнитогорск, разрушенный дом, последствия взрыва
Статьи в «НГ» появились после взрыва в магнитогорской мнгожэтажкеФото: Илья Московец © URA.RU
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Взрыв в многоэтажном жилом доме в Магнитогорске

ФСБ подала иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к «Новой газете» из-за статей о пытках задержанного после взрыва в доме в Магнитогорске гражданина Киргизии. Первое заседание в Басманном суде состоится 21 марта, сообщает «Новая газета».

Ведомство требует признать публикации недостоверными, порочащими репутацию Федеральной службы безопасности. «ФСБ требует удалить указанные материалы с сайта „Новой“ и опубликовать опровержение», — говорится в сообщении издания. В редакции добавляют, что знакомятся с материалами искового заявления. Предварительное заседание по иску назначено на 21 марта.

Как уже сообщало «URA.RU», источником информации о задержании и пытках Хуснидина Зайнабидинова стало интервью его жены киргизскому «Радио Азаттык». Женщина сообщила, что ее мужу якобы показывали снимки «неизвестных с бородами», били и использовали электроток. Позже женщина отказалась от своих слов, а задержанный отрицал, что его избивали и пытали полицейские.

В УМВД по Магнитогорску поясняли агентству, что задержанный находился в международном розыске. Применение к нему пыток не подтверждали ни в полиции, ни в ФСБ.

Взрыв в магнитогорской многоэтажке прогремел утром 31 декабря, при этом погибли 39 человек. Основной версией является взрыв бытового газа.

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