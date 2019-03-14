В больницу малышку и ее мать привезли из расположенного почти за 40 км села (фото из архива) Фото: Илья Московец © URA.RU

Трехлетнюю девочку, которую вместе с мамой привезли в ночь на 14 марта на скорой в больницу Троицка, не положили в инфекционное отделение из-за того, что предполагаемый диагноз не подтвердился. Об этом заявил министр здравоохранения Челябинской области Сергей Приколотин.

По его словам, медики скорой сразу предупредили родителей, что госпитализация не всегда возможна, тем более, если в конкретном случае ребенок в ней не нуждается. «К этому нужно быть готовым и заранее позаботиться о наличии денежных средств, чтобы добраться до дома на транспорте, или предупредить кого-то, кто может забрать из больницы, если госпитализация не потребуется», — цитирует министра пресс-служба ведомства.

«Из приемного покоя никто никого на улицу не выгонял, мы в этом убедились, наши специалисты напрямую побеседовали с мамой, которая подтвердила, что вышла на улицу сама, — добавил министр. — Была оказана симптоматическая помощь, даны полные рекомендации по тактике и лечению». Приколотин отметил, что скорая в таких случаях не обязана увозить пациентов обратно. Исключение может быть сделано, если бригада отправляется на вызов в попутном направлении.

По словам местного жителя Александра Лебина, инцидент произошел в ночь на 14 марта с его внучкой. Приехавшая к девочке скорая отвезла ее с матерью в расположенный за 25 километров от их села Троицк, где в городской больнице согласились сделать только укол, и то после долгих просьб.

Сейчас девочка чувствует себя хорошо. Днем 14 марта ее осмотрел участковый педиатр, — добавили «URA.RU» в пресс-службе минздрава.